Israele: appello senatori Pd-Leu per cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo al governo italiano di riferire in parlamento sulla escalation militare in Israele e Palestina. Vanno riconosciuti pari dignità e sicurezza alle popolazioni israeliana e palestinese. Non ci sono alternative ai negoziati di pace. Deponete le armi, tutti". E' l'appello lanciato da alcuni senatori del Pd e di Leu, appartenenti al gruppo Misto. I firmatari sono Loredana De Petris, Maurizio Buccarella, Vasco Errani, Piero Grasso, Francesco Laforgia e Sandro Ruotolo, Tommaso Cerno, Monica Cirinnà, Franco Mirabelli, Gianni Pittella e Roberto Rampi. "Sappiamo tutti come andrà a finire - affermano in una nota - Hamas continuerà a lanciare razzi verso Israele fin quando potrà e gli israeliani bombarderanno Gaza e se sarà necessario invieranno le truppe di terra. A pagarne le conseguenze saranno come sempre i civili. Non esiste la guerra intelligente. Gli effetti collaterali dei bombardamenti sono bambini, donne, uomini, anziani che muoiono. Non è il momento di schierarsi con una delle parti in causa. È il momento di chiedere alla comunità internazionale, all'Onu, all'Europa, ai singoli Paesi, di imporre una tregua immediata e una iniziativa diplomatica più forte. Ci sono le risoluzioni dell'Onu, gli accordi pace di Oslo, che sono stati disattesi. Da tutti. Ma è l'unica strada percorribile: 'due popoli e due Stati' che ha i suoi nemici nella destra radicale israeliana e nell'estremismo di Hamas". (com)