Argentina-Fmi: Fernandez dopo primo incontro con Georgeva, ottimista su chiusura negoziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del primo incontro "faccia a faccia" con la direttrice operativa del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgeva, il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, conferma "l'ottimismo" sulla possibilità di portare a buon fine il negoziato per la ristrutturazione del debito da 44 miliardi di dollari. "Sono ottimista, l'ottimismo non lo perdo mai", ha detto il presidente al termine dell'incontro sostenuto questa mattina a Roma, in un video trasmesso sul suo profilo twitter. "Ho la volontà e la decisione di chiudere l'accordo alle condizioni che dico io", ha aggiunto Fernandez ricordando che Buenos Aires "vuole risolvere il problema del debito, ma trovando una strada che non significhi danneggiare il popolo argentino, che sta ancora soffrendo molto per la pandemia e per una economica che è difficile aggiustare". La volontà, ha insistito il capo dello Stato, è in questo senso quella di "arrivare un accordo nel più breve tempo possibile, ma non un qualsiasi accordo". (segue) (Res)