Argentina-Fmi: Fernandez dopo primo incontro con Georgeva, ottimista su chiusura negoziato (2)

- Il presidente ha definito Georgeva "una donna estremamente consapevole della situazione che vive il mondo, l'Argentina e l'America latina", sicuro che la direttrice operativa possa essere "cosciente e recettiva" delle difficoltà che incontra il paese. I termini posti da Buenos Aires, ha ricordato Fernandez, sono quelli "della riduzione degli interessi, l'estensione dei termini temporali, e la comprensione del fatto che il mondo vive un momento eccezionale e che non si può pensare in un accordo che chieda ulteriori sforzi al popolo". Il presidente ha quindi tracciato un bilancio del tour iniziato lunedì in Portogallo, valutando come "molto importante" il fatto che "l'Europa ci appoggi sul tema degli interesse, il G20 affronti temi come quelli che propone il primo ministro italiano Mario Draghi e che il (presidente francese) Emmanuel Macron sostenga le nostre richieste presso i club di Parigi". "Mi rimane solo di parlare con la cancelliera tedesca Angela Merkel, la settimana prossima e lo scenario europeo è completo", ha aggiunto il leader argentino. (Res)