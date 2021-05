Romania: ministro Investimenti, Commissione Ue ha riscontrato deficit di riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esecutivo europeo ha riscontrato un deficit di riforme in Romania, aspetto trasmesso dai funzionari della Commissione europea durante l'incontro che "abbiamo avuto nei giorni scorsi a Bruxelles sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)". Lo ha dichiarato oggi il ministro per gli Investimenti e i progetti europei romeno, Cristian Ghinea, in un dibattito sul Pnrr. "Avevamo un deficit di riforme rilevato dalla Commissione europea. Non che non esistessero affatto, ma che fosse necessario un livello di ambizione più elevato e soprattutto un chiarimento dei dettagli di attuazione. Ad esempio, non possiamo dire 'Stiamo facendo una nuova legge sulle pensioni', ma bisogna dire esattamente cosa intendi mettere in atto, quali sono gli elementi chiave della futura legge sulle pensioni", ha dichiarato. "Pertanto abbiamo inviato alla Commissione, prima della visita fatta lì insieme al premier Citu un 'documento concettuale' che praticamente dettagliava questi elementi su ogni grande riforma che la Romania ha già incluso o includerà nel Pnrr", ha detto Ghinea. (segue) (Rob)