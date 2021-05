Romania: ministro Investimenti, Commissione Ue ha riscontrato deficit di riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha raggiunto un accordo con i funzionari della Commissione europea su nove importanti riforme che saranno incluse nel Pnrr, a seguito dei colloqui a Bruxelles. Il primo ministro Florin Citu e il ministro degli investimenti e dei progetti europei, Cristian Ghinea, hanno incontrato questa settimana a Bruxelles i funzionari della Commissione europea, tra cui il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Sulla parte fiscale, prima di tutto ipotizziamo una riforma del deficit Iva superiore a quello ipotizzato in precedenza, quindi di 5 punti percentuali. Abbiamo un grosso problema di riscuotere le entrate dal bilancio dello Stato. Anche in questo caso, una tradizionale raccomandazione Paese formulata dalla Commissione europea per circa dieci anni su cui i governi rumeni non hanno agito in alcun modo. Attenzione però, non ci è stato chiesto, né ci siamo impegnati ad aumentare tasse e imposte nei prossimi anni", ha ricordato Ghinea. Allo stesso tempo, il ministro degli Investimenti e dei progetti europei ha sottolineato che, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, si desidera implementare un sistema di reclutamento sul modello dell'Epso. (segue) (Rob)