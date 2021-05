Romania: ministro Investimenti, Commissione Ue ha riscontrato deficit di riforme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Citu ha assicurato che la Romania presenterà il suo Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che includerà l'intero importo di 29,2 miliardi di euro che la Commissione europea concederà alla Romania. Dopo la visita a Bruxelles, dove ha avuto diversi incontri con funzionari europei, il primo ministro ha affermato che il suo "ruolo" è stato quello di convincere la Commissione che la Romania può utilizzare tutte le risorse del Pnrr senza mettere a rischio la stabilità fiscale. Alla Romania spetteranno circa 13 miliardi di euro in sovvenzioni e 16 miliardi di euro in prestiti. La Commissione europea assegnerà i soldi per i progetti per i quali i contratti sono stati firmati entro il 31 dicembre 2023 al più tardi, progetti che devono essere completati entro la fine del 2026. In caso contrario, la Romania deve restituire i soldi. "Voglio che sia un programma che viene approvato quando viene presentato. Il presidente della Commissione europea ha affermato che la Romania sta facendo riforme. Lo ha detto sulla base di questo documento. Abbiamo bisogno di un Pnrr anche per sostenere le riforme", ha detto Citu. (segue) (Rob)