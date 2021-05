© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta gialla per rischio temporali nel corso della giornata di oggi, venerdì 14 maggio, e fino a inizio serata. Il Comune di Milano ha quindi attivato la sala operativa della protezione civile comunale per il monitoraggio e l'attivazione di eventuali interventi. (Com)