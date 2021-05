Covid: Magi (Omceo), su vaccini coinvolgere specialisti ambulatoriali, odontoiatri e specializzandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contrariamente a quanto comunicatoci in precedenza, spiace apprendere che l'eventuale accordo con la medicina generale, per il suo pieno e necessario coinvolgimento nella campagna vaccinale, non sia stato condiviso con tutte le altre componenti della stessa categoria, in quanto non presentato, discusso e appunto condiviso nelle sedi opportune come previsto dalle norme vigenti". È quanto dichiara, in una nota, Antonio Magi, presidente dell’Ordine provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri. "Spiace doppiamente - prosegue il presidente dei camici bianchi della Capitale - perché circa una settimana fa il nostro Ordine, in quanto organo sussidiario dello Stato, aveva chiesto un incontro urgente per poter dare il suo necessario contributo sulla vicenda organizzativa della campagna vaccinale del Lazio, rappresentando in toto la categoria medica e odontoiatrica". Magi esprime quindi la speranza che "l'assessore D'Amato ci possa incontrare quanto prima possibile e ci auguriamo di mettere finalmente in campo tutte le forze per completare le vaccinazioni entro l'estate, sia della medicina generale ma anche delle altre categorie professionali: specialisti ambulatoriali, odontoiatri e specializzandi, firmatarie dell'accordo con il ministero della Salute e la Conferenza Stato-Regioni". (Com)