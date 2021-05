Gregoretti: Casini, riporre in armadio ricordi uso politico giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta del gup di Catania sul caso Gregoretti fissa principi importanti che distinguono la sfera delle responsabilità politico-istituzionali da quella giudiziarie. Mi auguro, avendo sostenuto la stessa tesi nel Senato della Repubblica, che maturi tra i partiti una consapevolezza comune. Dobbiamo riporre nell'armadio dei ricordi l'uso politico della giustizia: questo principio deve valere sempre e per tutti e non a seconda delle convenienze di parte". Lo afferma in una nota il senatore Pier Ferdinando Casini. (Com)