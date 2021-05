India: Modi, in atto ogni sforzo per far avanzare la campagna di vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo sta affrontando una pandemia epocale, “un nemico invisibile”, e il governo dell’India “sta combattendo il Covid-19 con tutte le sue forze e sta facendo sì che ogni dipartimento lavori giorno e notte per alleviare il dolore della nazione”. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro, Narendra Modi, in occasione di un evento in videoconferenza per il lancio dell’ottavo pacchetto di sussidi agli agricoltori beneficiari del programma Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (Pm-Kisan). In particolare, “il governo centrale e tutti i governi statali insieme stanno compiendo sforzi continui per consentire a un numero sempre maggiore di connazionali di vaccinarsi a un ritmo rapido”, ha detto il premier, sottolineando che finora sono stati somministrati quasi 180 milioni di dosi di vaccini e che negli ospedali pubblici di tutto il Paese si vaccina gratuitamente. (segue) (Inn)