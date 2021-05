India: Modi, in atto ogni sforzo per far avanzare la campagna di vaccinazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Nuova Delhi ha esortato tutti a prenotarsi per la vaccinazione, perché il vaccino “ridurrà il rischio di malattia grave”, e a mantenere un comportamento adeguato, come indossare la mascherina e rispettare il distanziamento. Modi ha richiamato alla precauzione e alla responsabilità proprio gli agricoltori e i capi villaggio, spiegando che il virus si sta diffondendo velocemente nelle aree rurali. Il primo ministro ha assicurato che le forze armate stanno lavorando intensamente per garantire l’approvvigionamento di ossigeno, così come le Ferrovie, con i treni speciali per le consegne, mentre l’industria farmaceutica nazionale produce e fornisce medicinali su larga scala. Modi ha però chiesto ai governi statali di vigilare attentamente per contrastare il mercato nero di farmaci e forniture mediche. “L’India non è una nazione che perde la speranza e il coraggio nei momenti difficili. Combatteremo e vinceremo”, ha concluso il premier. (segue) (Inn)