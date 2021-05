India: Modi, in atto ogni sforzo per far avanzare la campagna di vaccinazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le rilevazioni di Morning Consult dal 31 marzo il tasso di approvazione di Modi, che era del 74 per cento, è costantemente sceso, fino al 63 per cento dell’11 maggio, che è comunque ancora alto. Parallelamente è salito il tasso di disapprovazione, dal 20 al 31 per cento. L’opposizione, in particolare la prima forza della minoranza, il Congresso nazionale indiano (Inc), ha criticato la sua gestione dell’emergenza sanitaria. All’inizio di aprile il Congresso ha espresso preoccupazione per la nuova ondata epidemica e per il fatto che fosse stato vaccinato solo l’uno per cento della popolazione e avanzato alcune richieste, in parte accolte, tra le quali l’allocazione di risorse per incrementare la produzione, la sospensione dell’esportazione, procedure di approvazione più rapide e un allargamento della platea dei destinatari. (segue) (Inn)