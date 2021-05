India: Modi, in atto ogni sforzo per far avanzare la campagna di vaccinazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana la presidente del Congresso, Sonia Gandhi, nella riunione del Comitato esecutivo, ha parlato di una situazione “catastrofica” e di un sistema sanitario “quasi al collasso”, accusando il governo Modi di “negligenza”, ad esempio per aver consentito eventi con grandi affollamenti “per vantaggi di parte”, e di essere “venuto meno alla sua responsabilità” costringendo “gli Stati a sostenere il costo di vaccinare centinaia di milioni di persone nella fascia tra 18 e 45 anni”. Il presidente del Partito del popolo indiano (Bjp), Jagat Prakash Nadda, ha replicato alle critiche, rivendicando “la più grande campagna di vaccinazione del mondo” e accusando il partito avversario di “diffondere negatività”, “fuorviare il popolo” e “creare falso panico”, oltre che di una condotta contraddittoria. Il portavoce del Bjp, Sambit Patra, ha aggiunto che l’84 per cento dei vaccini esportati è uscito dal Paese nell’ambito di obblighi commerciali e di licenza dei due produttori, il Serum Institute of India (Sii) e Bharat Biotech, che erano tenuti a fornire un certo numero di dosi prenotate in anticipo ai Paesi da cui si sono riforniti di materie prime. (Inn)