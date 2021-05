Speciale energia: A2A, nel primo trimestre aumentano ricavi ed Ebitda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A2A ha chiuso il primo trimestre dell’anno con ricavi per 2,174 miliardi di euro, in aumento del 27,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Stando all’informativa finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, l’incremento ha riguardato i mercati energetici all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas a seguito sia dell’aumento dei prezzi sia della crescita dei volumi venduti ed intermediati. In crescita anche i ricavi del mercato elettrico retail, grazie all’aumento dei prezzi unitari e alle maggiori quantità vendute ai clienti del mercato libero. Per quanto riguarda l’Ebitda, si è attestato a 399 milioni di euro con un incremento del 20,5 per cento su base annuale: al netto delle partite non ricorrenti, il margine operativo lordo ordinario è aumentato di 69 milioni di euro. (Com)