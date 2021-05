Speciale energia: A2A, nel primo trimestre ripresa consumi e rialzo prezzi energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre dell’anno A2A ha operato in un contesto di ripresa dei consumi e di trend in rialzo dei prezzi energetici, in un quadro di progressivo superamento delle relative anomalie connesse all’emergenza sanitaria: grazie ad una sostenuta crescita organica e alle operazioni M&A concluse nell’anno precedente, i risultati raggiunti hanno ampiamente superato quelli del primo trimestre 2020, solo parzialmente influenzato dagli impatti fortemente negativi relativi allo scenario energetico e alla pandemia che hanno interessato il prosieguo del 2020. Stando all’informativa finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, il fabbisogno netto di energia elettrica in Italia è stato pari a 78.634 gigawattora con un aumento del 2,2 per cento rispetto al primo trimestre dell’anno precedente, comunque ancora in calo rispetto al corrispondente periodo del 2019. (Com)