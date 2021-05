Speciale energia: la Libia potrebbe essere soggetta a restrizione quote Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia potrebbe essere soggetta alle restrizioni delle quote Opec+ quando raggiungerà i livelli di produzioni prebellici di circa 1,6-1,7 milioni di barili di petrolio al giorno. Lo riferisce l’agenzia specializzata “Global Platts”. L’Opec+ è un’alleanza tra l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia. La National Oil Corporation (Noc) libica ha comunicato una produzione media giornaliera di 1,168 milioni di barili di petrolio ad aprile, in calo di circa 115.000 barili al giorno rispetto agli 1,283 milioni di barili giornalieri registrati a marzo. Secondo l'indagine mensile S&P Global Platts Opec, la Libia ha pompato 1,12 milioni di barili al giorno ad aprile, in calo di 70 mila barili al giorno da marzo. La produzione è diminuita a causa di una disputa sui finanziamenti tra le compagnie petrolifere statali e il governo centrale che ha causato la chiusura temporanea di diversi giacimenti. (Res)