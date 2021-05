Speciale energia: Roma e Washington esercitano leadership su transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Stati Uniti sono chiamati ad esercitare un ruolo di leadership nella transizione ecologica. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine dell’incontro con l’inviato speciale del presidente Usa per il Clima, John Kerry, alla Farnesina. “Siamo in un momento storico fondamentale per la salvaguardia del pianeta, Italia e Stati Uniti sono chiamati ad esercitare un ruolo di leadership per convincere i nostri partner che la transizione energetica e la lotta per la salvaguardia del pianeta sono un vantaggio e una grande opportunità per tutta la Comunità internazionale”, ha dichiarato Di Maio. “In qualità di Presidente di turno del G20, l’Italia è fortemente impegnata a mantenere i temi del clima e dell’energia al centro dell’agenda internazionale e a promuovere un nuovo e più ampio concetto di sicurezza energetica. La riunione ministeriale Energia-Clima, che ospiteremo il 23 luglio a Napoli, sarà una prima assoluta nella storia del G20”, ha affermato il ministro degli Esteri. (Res)