Speciale energia: Shell condurrà ricerca con università Singapore su conversione diossido di carbonio

- La compagnia anglo-olandese Royal Dutch Shell lavorerà con la National University di Singapore per un progetto di ricerca triennale del valore di 3,4 milioni di dollari sulla conversione del diossido di carbone in carburante e prodotti petrolchimici. Lo ha annunciato la stessa Shell in un comunicato, spiegando che la ricerca verterà sui processi di sviluppo e produzione di etanolo e alcol n-propilico dal diossido di carbonio. (Beb)