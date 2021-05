Speciale energia: Russia, utile netto Rosneft nel primo trimestre a 1,66 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utile netto di Rosneft nel primo trimestre del 2021 è stato pari a 149 miliardi di rubli (1,66 miliardi di euro) contro una perdita di 156 miliardi di rubli (1,74 miliardi di euro) dell'anno precedente. È si apprende da un comunicato della società. Il flusso di cassa libero è ammontato a 190 miliardi di rubli (2,11 miliardi di euro), il 13,2 per cento in meno rispetto all'anno precedente. L'ammontare del debito finanziario e delle passività commerciali è stato ridotto nel primo trimestre di 4,6 miliardi di dollari (51 milioni di euro). La produzione giornaliera di idrocarburi liquidi di Rosneft nel primo trimestre del 2021, in seguito all'allentamento delle restrizioni alla produzione nell'ambito dell'accordo Opec+, è aumentata dell'un per cento rispetto al quarto trimestre del 2020, a 3,75 milioni di barili. La produzione di gas è aumentata del 4,6 per cento rispetto al quarto trimestre del 2020, attestandosi a 14,98 miliardi di metri cubi. (Rum)