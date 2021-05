Speciale energia: turca Karpowership interrompe la fornitura di elettricità in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica turca Karpowership, responsabile di circa un quarto della fornitura di elettricità del Libano, ha interrotto la fornitura in Libano. Lo ha riferito la stessa azienda in una dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa "Nna". "Siamo profondamente dispiaciuti di aver chiuso il sistema e abbiamo fatto di tutto per evitarlo. Per 18 mesi siamo stati estremamente flessibili con lo Stato (libanese), fornendo continuamente energia senza essere pagati e senza un piano di rientro, poiché il Paese stava affrontando tempi molto difficili. Tuttavia, nessuna azienda può operare in un ambiente con tale rischio indebito", ha riferito la compagnia turca. Già dall'inizio della settimana, Karpowership, che ha affittato dal 2013 allo Stato libanese due "powership", ovvero centrali elettriche galleggianti, aveva minacciato di prendere questo provvedimento a causa di mancati pagamenti – negli ultimi 18 mesi – da parte delle autorità di Beirut. (Lib)