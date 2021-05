Speciale energia: bando di IGPDecaux e Edison, vincono Precollinear, Orti Generali e Cibofficina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tre i vincitori di "L'Energia del Cambiamento pervade Torino: Segnali d’Italia chiama Torino", il bando dell’iniziativa realizzata da IGPDecaux, leader italiano della comunicazione esterna, ed Edison, tra i maggiori operatori energetici del Paese, in collaborazione con La Stampa e con il patrocinio della Città di Torino. Si tratta di Precollinear Park, Orti Generali e Cibofficina Food Pride. Ai vincitori andranno 15 mila euro ciascuno più una campagna pubblicitaria di pari valore economico da parte di IGPDecaux. La Città aveva risposto alla chiamata di Segnali d’Italia chiama Torino con 112 iniziative di associazioni non profit, imprese, comitati cittadini e privati della città che hanno partecipato al Bando. La Sindaca Chiara Appendino è intervenuta alla premiazione giovedì 13 maggio, in occasione della quale i tre progetti vincitori sono stati i protagonisti del webinar raccontando le loro idee e i progetti concreti in ambito di sostenibilità, riqualificazione urbana e alimentazione responsabile. “Quando si parla di innovazione, troppo spesso ci si concentra su quella tecnologica, senza fare sufficiente menzione dell'innovazione sociale”. Ha affermato la Sindaca di Torino Chiara Appendino. “Un settore su cui come Città di Torino ci siamo concentrati intensamente in questi anni, e che siamo certi sia la giusta strada per affrontare con successo quei radicali cambiamenti sociali, economici e urbani che ormai sono sotto gli occhi di tutti. Per questo motivo - nel ringraziare gli organizzatori e tutti i partecipanti - sono lieta di dare il sostegno della Città alla campagna Segnali d’Italia, attraverso cui l’innovazione sociale, a Torino, potrà trovare ulteriore slancio e nuove opportunità. Il futuro della nostra comunità passa anche da qui”. Il progetto Una CibOfficina per Food Pride dell’Associazione Eufemia opererà per la riqualificazione dell'ex caserma La Marmora nella circoscrizione 3 di Torino in una “casa del cibo”, un centro per aiutare soggetti fragili che vivono in zona. La struttura verrà dotata di una cucina professionale che utilizzerà in gran parte eccedenze alimentari; un frigo e fornelli di quartiere, dei mezzi che verranno messi a disposizione di chi ne ha bisogno per cucinare in autonomia; una mensa sociale gratuita e una scuola di cucina per promuovere l'inclusione sociale e lavorativa. (Rpi)