Lombardia: Ceruti (Lega), fondi sostituzione caldaie inquinanti, importante salvaguardare nostra casa comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia conferma la sua vocazione green, proseguendo in maniera concreta la sua politica di adozione di strategie che riducano l'inquinamento mettendo in campo soluzioni ecologiche ed ecosostenibili. E lo fa con bando di 3.400.000 euro per la sostituzione delle caldaie inquinanti degli stabili". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti che spiega: "Il bando regionale è rivolto ai Comuni e alle Province lombarde, alle aziende Aler, ai parchi nazionali e ai gestori di aree naturali protette. Scopo è l'efficientamento degli impianti di climatizzazione invernale al servizio di immobili di proprietà degli Enti pubblici e situati in Lombardia. L'obiettivo è sostituire le caldaie obsolete e inquinanti con impianti a emissioni locali quasi nulle. Per accedere al contributo, a fondo perduto, è necessario compilare la domanda presente sul sito www.bandi.regione.lombardia.it, dalle ore 10 del 25 maggio alle 16 del 20 luglio". "L'auspicio - conclude Ceruti - è che anche in Lombardia si vada affermando una modalità operativa sempre più orientata alla salvaguardia della nostra casa comune, attenta alla preservazione delle nostre moltissime risorse naturali. Ciò che stiamo costruendo oggi è il regalo che stiamo facendo ai nostri figli, per garantire loro un futuro migliore". (Com)