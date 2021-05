Gregoretti: Schifani (FI), reato inesistente, avevamo ragione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia Renato Schifani, consigliere politico di Silvio Berlusconi, osserva: "In occasione del voto sul processo al senatore Salvini, intervenendo in Aula a nome di Forza Italia, avevo affermato con forza l'insussistenza di qualsiasi fatto di reato: il non luogo a procedere deciso dal Gup di Catania ci dà ragione". Il parlamentare aggiunge in una nota: "E' oggi ancor più evidente la gravità della scelta fatta dalla maggioranza di allora con il via libera al processo nei confronti di Matteo Salvini: si è scelto di utilizzare la forza parlamentare a fini politico-giudiziari anziché salvaguardare il principio per cui, nel momento in cui l'esecutivo o il Parlamento svolgono un'azione politica nell'interesse del Paese, questa non può essere sindacata dalla magistratura. Chi è investito dal popolo sovrano di guidare il Paese e compie un atto politico di governo - conclude Schifani - non può essere suscettibile, per questo, di censura giurisdizionale". (Com)