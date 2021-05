Russia-Ucraina: Putin, il nostro vicino si sta trasformando in antagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina, Paese vicino e importante per la sicurezza della Russia, si sta trasformando in un antagonista di Mosca. È quanto affermato dal capo dello stato russo, Vladimir Putin, nel corso di un incontro con il Consiglio di sicurezza nazionale. "L'Ucraina si sta lentamente ma inesorabilmente trasformando in una sorta di antagonista della Russia, in una specie di piattaforma, dal cui territorio riceveremo costantemente un'attenzione speciale", ha dichiarato Putin. "Ora, come sapete, si sta verificando un palese sgombero del campo politico (in Ucraina). I mass media nazionali stanno chiudendo e i nostri partner occidentali non reagiscono, se non sostenendo decisioni di questo tipo", ha affermato il presidente russo, secondo cui "per motivi politici, qualcuno è selettivamente accusato di lavorare con la Russia nella sfera economica, sebbene molti, compresa la leadership politica del Paese, lavorino attivamente da molti anni nella Federazione e anche in Crimea". "Le decisioni sono chiaramente politiche e selettive, mirate solo a una cosa: ripulire il campo politico da quelle forze che sostengono una risoluzione pacifica della crisi nel sud-est dell'Ucraina, nel Donbass e a favore del bene delle relazioni di vicinato con la Russia", ha concluso Putin. (Rum)