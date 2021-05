Usa: Trump incorre nella corsa per la sostituzione di Liz Cheney

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso il suo sostegno alla deputata di New York Elise Stefanik per l'incarico di presidente della Conferenza del Partito repubblicano Usa, la terza posizione di leadership dei Repubblicani alla Camera da cui l'avversaria di Trump Liz Cheney è stata forzosamente rimossa il 12 maggio. Tramite un comunicato ufficiale diffuso ieri, Trump ha rivolto un attacco a un altro deputato repubblicano, Chip Roy del Texas, a sua volta candidato alla carica. "Non posso immaginare che i membri repubblicani della Camera di schierino con Chip Roy. Non ha fatto un gran lavoro, e verrà probabilmente battuto alle primarie nel suo stesso distretto. Sostengo di gran lunga Elise rispetto a Chip!" ha scritto l'ex presidente. Stefanik ha formalizzato la sua candidatura alla carica di presidente della Conferenza repubblicana tramite una lettera rivolta al suo Partito mercoledì 12 maggio, il giorno stesso del voto che ha portato alla rimozione di Cheney. Trump ha espresso il proprio appoggio alla rimozione di Cheney, che lo accusa di rappresentare un pericolo per le istituzioni democratiche del Paese: in una nota, Trump ha replicato definendo la deputata "una persona orribile", "priva di personalità, non ha fatto nulla di buono in politica o per il suo Paese. Non fa che ripetere le argomentazioni dei Democratici, dal confine, ai gasdotti, all'inflazione sino alla distruzione della nostra economia. E' una guerrafondaia la cui famiglia i ha stupidamente spinti nell'interminabile disastro mediorientale", ha scritto Trump commentando la rimozione di Cheney dalla sua posizione di leadership alla Camera.(Nys)