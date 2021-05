Germania: Steinmeier, non tollereremo l'odio per gli ebrei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha condannato con la massima severità le manifestazioni contro Israele in corso in questi giorni in Germania. I dimostranti protestano contro i bombardamenti di Israele sulla Striscia di Gaza, da cui il movimento palestinese Hamas lancia missili e razzi contro obiettivi nel Paese. “Non tollereremo l'odio per gli ebrei”, ha tuonato Steinmeier nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild”. Il presidente tedesco ha ricordato che la Costituzione garantisce il diritto alla libertà di espressione e di manifestazione. Tuttavia, “chi brucia le bandiere con la stella di David e grida slogan antisemiti sta abusando di questo diritto”. Per Steinmeier, si tratta di reati che devono esser perseguiti e “niente giustifica la minaccia contro gli ebrei in Germania o gli attacchi alle sinagoghe” nelle città del Paes. Il presidente tedesco ha, quindi, avvertito: “L 'odio per gli ebrei, non importa da parte di chi, non sarà tollerato”. (Geb)