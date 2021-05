Medio Oriente: media israeliani, lanciati tre razzi nel nord del Paese dal Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre razzi sarebbero stati lanciati dal Libano meridionale verso il nord dello Stato di Israele. La notizia, che non è stata ancora confermata ufficialmente, è stata diramata da diversi media arabi, tra cui il quotidiano libanese “The Daily Star”. Al momento non figurano ulteriori dettagli e non è chiaro se i razzi siano stati lanciati dal movimento sciita libanese Hezbollah o dalle fazioni palestinesi presenti nei campi profughi nel sud del Libano.(Res)