Medio Oriente: centinaia di palestinesi pregano sulla spianata delle moschee per la Eid al-Fitr

- Circa 100.000 musulmani hanno pregato oggi sulla spianata delle moschee, nella città vecchia di Gerusalemme, in occasione della Eid al-Fitr, la festa che celebra la fine del mese del digiuno di Ramadan. La preghiera si è svolta "nonostante le restrizioni" imposte dalle forze israeliane, riferisce l'agenzia di stampa palestinese "Shehab". La preghiera in un giorno di festa per i musulmani è avvenuta negli stessi luoghi che nei giorni scorsi sono stati teatro di scontro fra rivoltosi e agenti israeliani, in seguito al possibile sfratto di alcune famiglie palestinesi nel quartiere di Sheikh Jarrah, a Gerusalemme est. Accanto a fedeli che pregano in un clima disteso, altre persone presenti sulla spianata delle moschee hanno inneggiato alle brigate al-Qassam, l'ala militare di Hamas, sventolando le bandiere verdi del movimento attivo nella Striscia di Gaza. (Res)