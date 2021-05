© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel Lazio.ROMA- La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene agli Stati Generali della Natalità. Diretta streaming – Ore 9.30- La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla conferenza stampa "Per l'aria di Roma". Diretta streaming - Ore 11.30REGIONE- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa all’evento ‘Stati Generali della Natalità’. L’evento si svolge a Roma, Auditorium della Conciliazione – Via della Conciliazione, 4 - Ore 9.- Presentazione dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, istituita con la delibera di Giunta Regionale a firma dell'Assessora alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi. Al centro dell'incontro, le strategie e le opportunità del provvedimento per l'area naturalistica e le comunità locali. Interverranno, tra gli altri: Roberta Lombardi, Assessora alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale; Valentina Corrado, Assessora al Turismo e agli Enti Locali; Vito Consoli, Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali. Presso la Sala Consiliare del Comune di San Donato di Val Comino, in provincia di Frosinone - Ore 12. (segue) (Rer)