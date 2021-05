© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Iniziativa "Art.177 codice degli appalti: quale futuro per il settore elettrico e il paese" promossa dalla Filctem Cgil di Roma e del Lazio. L'evento sarà in diretta sui canali social della Filctem Cgil di Roma e del Lazio – Ore 9:30- Il Parco archeologico di Ostia Antica ospiterà una cerimonia per svelare la targa celebrativa del titolo conferito agli scavi di Ostia Antica dalla Commissione Europea, il Marchio del Patrimonio Culturale Europeo (European Heritage Label). L'appuntamento è nel teatro romano di Ostia Antica in viale dei Romagnoli, 717 - Ore 11.- Conferenza stampa dal tema “Amministrative 2021: la mobilitazione Radicale a Roma” che si terrà nella sede di Radicali Italiani in via Bargoni 32-36, Roma e in diretta Zoom - Ore 11:30. (Rer)