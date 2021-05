Medio Oriente: Usa guardano a Egitto e Tunisia per comunicare con Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti guardano a Egitto e Tunisia per spingere il movimento palestinese al potere nella Striscia di Gaza, Hamas, a fermare il continuo lancio di razzi verso Israele. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in conferenza stampa. "Il nostro obiettivo, a breve termine, è che l'Egitto, la Tunisia, altri importanti Paesi della regione, possano certamente svolgere un ruolo nel far capire ai leader di Hamas le ragioni a favore di un allentamento dello scontro con Israele e come ciò potrebbe essere vantaggioso. Questo è un ruolo che Egitto e Tunisia hanno svolto già in diverse occasioni”, ha dichiarato Psaki.(Nys)