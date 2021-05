Medio Oriente: media Libano, arrestati autori lancio razzi contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate libanesi hanno arrestato i responsabili del lancio di tre razzi nelle scorse ore verso il nord di Israele, sequestrando i dispositivi per il lancio stesso. Lo riferisce l'emittente anglofona "Mtv Lebanon" citando fonti militari. Il razzi, che non ha causato danni nei territori dello Stato ebraico, sono stati esplosi dal sud della città di Tiro. Fonti locali affermano che sarebbero partiti dal campo palestinese di Rashidieh, un fatto che lascerebbe presagire la responsabilità di fazioni palestinesi e non, come ipotizzato precedentemente, del partito-milizia sciita libanese Hezbollah.(Res)