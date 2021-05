Vaccino: Figliuolo, 60 per cento popolazione vaccinata entro luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì "iniziamo le prenotazioni" per gli ultra 40enni. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, alla trasmissione "Diritto e Rovescio" su Rete4. "Adesso abbiamo messo in sicurezza gli ultraottantenni, siamo all'88 per cento, gli over 70 sono intorno al 75 per cento. Bisogna programmare - ha spiegato - proprio in attesa dell'afflusso massiccio di vaccini a giugno". I quarantenni, ha affermato inoltre Figliuolo, cominceranno a essere vaccinati a giugno, e "contiamo entro luglio di vaccinare il 60 per cento della popolazione".(Rin)