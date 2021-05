Difesa: rapporto Eurispes, italiani confermano fiducia nei confronti delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal "33esimo Rapporto Italia 2021" dell'Eurispes, presentato a Roma, nella parte relativa al livello di fiducia dei cittadini nelle Istituzioni, emerge che anche nel 2021 gli italiani hanno espresso delle percentuali di consenso alte verso l'operato degli uomini e donne delle Forze armate. Secondo i dati dell'indagine condotta dall'Istituto di studi politici, economici e sociali: "Continua ad essere apprezzato il lavoro delle Forze Armate registrando livelli alti di consenso". Il gradimento per Esercito, Marina, Aeronautica ed Arma dei Carabinieri rimane in media oltre il 70 per cento. Il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, ha ricordato di come "tale elevata fiducia degli italiani nei confronti dei militari è dovuta all'impegno profuso a sostegno della salvaguardia del territorio e della collettività nazionale e internazionale e al supporto fornito durante l'emergenza sanitaria legata al Covid 19". "Le Forze armate – ha aggiunto - rappresentano una risorsa per il paese, un esempio concreto di organizzazione e di efficienza, alla quale i cittadini possono guardare con fiducia, ritrovandovi certezze e riferimenti”. “In quest'anno così difficile, infatti, tutto il personale delle Forze armate ha operato senza sosta a sostegno dei nostri concittadini, agendo da moltiplicatore di resilienza e di fiducia per il Paese", ha dichiarato il capo di Stato maggiore della Difesa.(Res)