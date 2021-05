Medio Oriente: Blinken, violenze devono cessare ma Israele ha diritto a difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha ribadito che gli attacchi missilistici da parte dei gruppi armati palestinesi contro Israele devono cessare, ma ha anche precisato che gli Stati Uniti sono stati chiari sul fatto che "Israele ha il diritto di difendersi". Il capo della diplomazia di Washington, parlando durante una conferenza stampa in Australia, ha sottolineato nuovamente la "profonda preoccupazione" degli Stati Uniti per la violenza vista questi giorni in Israele, dove continuano a piovere razzi lanciati dal movimento palestinese Hamas, che controlla la Striscia di Gaza. Lo Stato ebraico, da parte sua, sta continuando la campagna di raid aerei contro obiettivi nella Striscia, in un’escalation iniziata lunedì 10 maggio e ancora in pieno svolgimento.(Nys)