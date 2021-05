Medio Oriente: Biden, da Israele nessuna reazione eccessiva ad attacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non c’è stata alcuna reazione eccessiva da Israele in risposta al lancio di razzi da parte del movimento islamico palestinese Hamas, che controlla la Striscia di Gaza. "Una delle cose che ho visto finora è che non c'è stata una reazione eccessiva", ha detto Biden parlando ai giornalisti alla Casa Bianca. I reporter gli avevano chiesto se, a suo avviso, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu stesse facendo abbastanza per fermare l'escalation in corso. "La questione è arrivare ad avere una significativa riduzione degli attacchi, in particolare (di quelli) missilistici che vengono lanciati indiscriminatamente nei centri abitati", ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca.(Nys)