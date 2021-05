Usa: Covid, niente mascherina per dipendenti Casa Bianca già vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha inviato un'email al personale che lavora nella struttura, avvisando che coloro che sono completamente vaccinati contro il coronavirus non sono più tenuti a indossare mascherine anti-Covid. Lo riferisce il sito "Axios". L’iniziativa della residenza presidenziale segue le nuove linee guida contro il Covid-19 dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) che consentono alle persone che hanno conseguito la completa immunizzazione di partecipare ad attività all’interno e all’esterno senza mascherina o mantenendo il distanziamento fisico. "Se sei completamente vaccinato, sei protetto e puoi iniziare a fare le cose che hai smesso di fare a causa della pandemia", ha detto la direttore del Cdc, Rochelle Walensky, in una conferenza stampa alla Casa Bianca.(Nys)