Medio Oriente: Blinken, favorevoli a Consiglio di sicurezza Onu settimana prossima

- Gli Stati Uniti sono favorevoli a discutere dell’escalation in atto tra Israele e Gaza in una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu all'inizio della prossima settimana. Lo ha detto il segretario di stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa in Australia, sottolineando nuovamente di essere fortemente preoccupato per le perdite di vite umane tra i civili, soprattutto minori. Ieri gli Stati Uniti hanno bloccato per la seconda volta l’adozione di una dichiarazione congiunta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a proposito delle violenze in corso tra Israele e Gaza. La rappresentanza statunitense ha definito “inutile” intraprendere una misura simile a tre giorni dall’inizio dell’escalation. Era necessario il consenso di tutti i 15 membri per pubblicare una dichiarazione congiunta e la missione statunitense è stata l'unica a rifiutarsi di sostenere il testo, sostengono le due fonti diplomatiche citate dal quotidiano israeliano. Gli Stati Uniti ritengono la riunione stessa del Consiglio di sicurezza stata già sufficiente come dimostrazione di preoccupazione rispetto a quanto sta accadendo in Medio Oriente. dopo aver chiesto ai residenti di abbandonarlo. Gli scontri in corso tra Israele e Hamas hanno provocato ad oggi sei morti nello Stato ebraico.(Nys)