Medio Oriente: 120 militari Usa evacuati da Israele in Germania durante escalation Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 120 membri del personale del dipartimento della Difesa Usa, che si trovava in Israele per la pianificazione anticipata di un evento, è stato evacuato in Germania a bordo di un aereo da trasporto militare C-17. Lo ha confermato il portavoce del Pentagono, John Kirby. I militari dovevano partire al termine di questa settimana, ma la loro partenza è stata accelerata nel momento in cui continua l’escalation tra Israele e Gaza iniziata lunedì 10 maggio.(Nys)