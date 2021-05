Usa: Biden festeggia rimozione obbligo mascherine anti-Covid, “pietra miliare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accolto con favore le nuove linee guida approvate dalle autorità sanitarie che permettono alle persone completamente vaccinate contro il Covid-19 di non indossare le mascherine protettive. "Penso che questa sia una pietra miliare, una grande giornata", ha detto Biden parlando dal Rose Garden della Casa Bianca. "Questo – ha aggiunto - è stato reso possibile dallo straordinario successo che abbiamo avuto nel vaccinare così tanti americani così rapidamente". Nelle scorse ore i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno fatto sapere che coloro che hanno ricevuto le dosi necessarie per la completa immunizzazione non hanno più bisogno di indossare maschere o distanziarsi fisicamente sia all’aperto che in ambienti interni.(Nys)