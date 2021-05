Brasile: sondaggio, in caso di elezioni ex presidente Lula in netto vantaggio su Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sondaggio elettorale effettuato dall'istituto brasiliano Datafolha indica un calo della popolarità del presidente in carica, Jair Bolsonaro, e una crescita dell'apprezzamento dell'ex presidente della Repubblica, Luiz Inacio Lula da Silva, che di recente è stato riabilitato nei suoi diritti politici, rendendo possibile una sua candidatura alle presidenziali del 2022. Il sondaggio è basato sulle risposte un campione di 2.071 elettori selezionati in 146 municipi (non è rivelata la metodologia di selezione), con la somministrazione del questionario nell'arco di tre giorni dal 11 e 12 maggio. Secondo Datafolha, in un ipotetico duello al primo turno Lula incasserebbe il 41 per cento delle preferenze contro il 23 per cento di Bolsonaro. Molto distanti altri possibili candidati presidenziali tra cui l'ex ministro della Giustizia ed ex giudice, Sergio Moro (7 per cento), l'ex ministro e governatore dello stato di Cerà, Ciro Gomes (6 per cento), il presentatore Luciano Huck (4 per cento), il governatore dello stato di San Paolo (3 per cento) e l'ex ministro della Salute, Luiz Henrique Mandetta (2 per cento), a pari merito con l'imprenditore Joao Amoedo. In caso di eventuale secondo turno tra i candidati Lula da Silva e Jair Bolsonaro, il primo raggiungerebbe il 55 per cento delle preferenze contro il 32 per cento. (segue) (Brb)