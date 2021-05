Brasile: sondaggio, in caso di elezioni ex presidente Lula in netto vantaggio su Bolsonaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel sondaggio viene misurato "l'indice di rigetto" rispetto ai candidati. Rispetto a questo quesito il 54 per cento degli intervistati ha dichiarato che non voterebbe mai Bolsonaro, mentre il 36 per cento ha detto che mai voterebbe per Lula da Silva. Rilevanti anche i risultati degli altri quesiti. Alla domanda sulla valutazione della gestione del presidente Bolsonaro il 24 per cento degli intervistati ha risposto "ottimo o buono" (nel sondaggio precedente del 15 e 16 marzo la percentuale era del 30 per cento), il 30 per cento ha risposto "regolare" (nel precedente sondaggio era il 24 per cento), il 45 per cento ha risposto "cattivo o pessimo" (nel precedente sondaggio era del 44 per cento). (Brb)