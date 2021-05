Medio Oriente: forze aeree e di terra israeliane attaccano Striscia di Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano "The Times of Israel" precisa che le Forze di difesa dello Stato ebraico hanno lanciato un massiccio bombardamento su obiettivi nel nord della Striscia di Gaza, utilizzando aerei, elicotteri e altri velivoli, oltre a carri armati e varie batterie di artiglieria. Quella in corso, sottolinea ancora il "Times", non è ancora un'invasione di terra, ma certamente rappresenta la fase di attacco più intensa da parte di Israele dall'inizio dell'escalation con Gaza. (Res)