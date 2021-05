Usa: oleodotto Colonial torna a pieno regime dopo attacco informatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'oleodotto statunitense Colonial Pipeline, preso di mira da un attacco informatico la scorsa settimana, ha ripreso oggi a funzionare a pieno regime. Lo ha reso noto la società in una nota ufficiale, rilanciata dai media Usa. "Ora possiamo far sapere che abbiamo riavviato il nostro intero sistema di condutture e che la consegna del prodotto è ricominciata in tutti i mercati che serviamo", si legge nel comunicato. La società prevede che saranno ancora necessari "diversi giorni" prima che le catene di approvvigionamento tornino alla normalità dopo che la chiusura del gasdotto ha provocato carenze di gas e acquisti di carburante in massa per timore di una carenza prolungata. "Alcuni mercati serviti da Colonial Pipeline potrebbero subire, o continuare a subire, interruzioni del servizio intermittenti durante questo periodo di riavvio", afferma il comunicato. "Colonial muoverà quanta più benzina, diesel e carburante per aerei in sicurezza e continuerà a farlo fino a quando i mercati non torneranno alla normalità", spiega ancora l’azienda.(Nys)