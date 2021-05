Cile: Covid, Santiago e altri 24 comuni escono dalla quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale Santiago ed altri 24 comuni del Cile sono usciti questo giovedì da una lunga quarantena durata mesi grazie al miglioramento degli indici epidemiologici legati alla diffusione della pandemia del nuovo coronavirus. Ad annunciarlo sono state le autorità sanitarie nel corso della conferenza stampa di presentazione del bollettino giornaliero dei contagi. Secondo i dati ufficiali nelle ultime 24 si sono registrati in tutto il territorio nazionale 6.181 nuovi casi e 136 decessi, portando il numero totale dei contagi a 1.266.601, e quello delle morti a 27.520. Le autorità sanitarie riferiscono inoltre che attualmente 2.976 pazienti sono ricoverati in unità di terapia intensiva mentre i casi attivi sono 34.192. Per quanto riguarda il piano vaccinale, il ministro della Salute, Enrique Paris, ha annunciato che a partire da lunedì inizierà la somministrazione del farmaco contro la Covid-19 a persone di 34 e 30 anni. Finora, sono state applicate un totale di 8.869.296 prime dosi e 7.372.148 richiami.(Nys)