Medio Oriente: premier israeliano Netanyahu, operazione su Gaza durerà il tempo necessario

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha affermato che lo Stato ebraico sta esigendo "un pesante tributo da Hamas" nella Striscia di Gaza e continuerà con l'operazione militare in corso “per tutto il tempo necessario”. “Ho detto che avremmo preteso un prezzo molto alto da Hamas, lo stiamo facendo e continueremo con grande forza. L'ultima parola non è stata detta e questa operazione continuerà per tutto il tempo necessario”, afferma Netanyahu in una nota rilanciata dai media locali. Il premier ha inoltre osservato che Israele ha a che fare con una lotta su due fronti: i combattimenti a Gaza ei conflitti arabo-ebraici all'interno del Paese. (segue) (Res)