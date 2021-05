Medio Oriente: premier israeliano Netanyahu, operazione su Gaza durerà il tempo necessario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del primo ministro arrivano mentre truppe aeree e di terra delle Forze di difesa israeliane (Idf) stanno attaccando la Striscia di Gaza. Lo ha reso noto un breve messaggio su Twitter dell’Idf. Anche il profilo Twitter ufficiale dell'Aeronautica militare israeliana (Iaf) ne ha dato notizia, promettendo ulteriori aggiornamenti. Il quotidiano "The Times of Israel" precisa che le Forze di difesa dello Stato ebraico hanno lanciato un massiccio bombardamento su obiettivi nel nord della Striscia di Gaza, utilizzando aerei, elicotteri e altri velivoli, oltre a carri armati e varie batterie di artiglieria. Quella in corso, sottolinea ancora il "Times", non è ancora un'invasione di terra, ma certamente rappresenta la fase di attacco più intensa da parte di Israele dall'inizio dell'escalation con Gaza. (Res)