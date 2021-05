Colombia: Conmebol ratifica svolgimento Coppa America di calcio nonostante proteste sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Confederazione sudamericana del calcio (Conmebol) hanno ratificato che, nonostante le forti proteste sociali che attraversano il paese da diverse settimane, la Colombia sarà sede a giugno insieme all'Argentina della Coppa America, torneo che assegna il titolo continentale delle selezioni nazionali. Lo ha reso noto la stessa Conmebol, al termine di una riunione del comitato direttivo. La massima autorità regionale del calcio ha escluso in questo modo la possibilità che il torneo si disputi in sedi alternative, come il Cile o l'Uruguay, e ha valutato sufficienti le condizioni di sicurezza in cui si svolgerà la competizione. Questo nonostante il fatto che durante le proteste sociali degli ultimi giorni sia emerso un forte scontento riguardo lo svolgimento del torneo e le spese che lo Stato affronterà per l'organizzazione a fronte della crisi economica che attraversa il paese. (segue) (Vec)