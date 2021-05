Colombia: Conmebol ratifica svolgimento Coppa America di calcio nonostante proteste sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gravi incidenti e momenti di tensione si sono già verificati questo mercoledì al margine di partite disputate in Colombia per la Coppa Libertadores (torneo continentale per club) a Barranquilla e Pereira. Gli incontri Junior-River Plate e Atletico-Nacional hanno sofferto interruzioni e ritardi per gli scontri tra polizia e manifestanti avvenuti nei dintorni dei rispettivi stadi, con i gas lacrimogeni che hanno finito per invadere anche il campo di gioco. Le proteste miravano a sospendere le partite al grido di "con il lutto non si gioca!", in riferimento alle morti di manifestanti per mano delle forze di sicurezza. Al termine della partita, l'allenatore del River Plate, l'argentino Marcelo Gallardo, ha dichiarato che "non è normale venire a giocare una partita di calcio in un contesto così instabile e con la situazione che sta vivendo il popolo colombiano". "Si è giocato in condizioni avverse, con il fumo dei gas lacrimogeni e le esplosioni fuori dallo stadio, è stata una situazione anormale in ogni senso", ha aggiunto". (segue) (Vec)