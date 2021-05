Colombia: Conmebol ratifica svolgimento Coppa America di calcio nonostante proteste sociali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella città di Cali, epicentro delle proteste, diverse strade sono state bloccate dai manifestanti. Il presidente Ivan Duque si è recato personalmente nella città, da dove ha voluto lanciare un messaggio di apertura ai giovani. Nel suo messaggio ha detto di conoscere le loro esigenze e rivendicazioni, alle quali, ha garantito, verrà data priorità con interventi specifici. Duque non ha tuttavia condannato le violenze attribuite alle forze di polizia, così come richiesto dai manifestanti. "Le azioni della nostra Forza pubblica sono inquadrate nel rispetto dei diritti umani, se ci sono violazioni dovute a comportamenti individuali vengono indagate e perseguite, perché c'è tolleranza zero su questo. Ma chiediamo anche indagini per gli attacchi contro di loro", ha detto Duque, facendo riferimento agli atti di vandalismo e aggressione contro gli agenti di polizia attribuiti a una frangia minoritaria di manifestanti. (segue) (Vec)